Tragiczny wypadek podczas prac polowych! Nie żyje 39-letni mężczyzna

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyzna ciągnikiem rolniczym przy wykorzystaniu rozrzutnika rozwoził obornik na pole. Służby powiadomił świadek, którego zaniepokoił unieruchomiony od dłuższego czasu pojazd z włączonym silnikiem i pracującą maszyną. Kiedy podszedł do pojazdu, znalazł ciało sąsiada przy włączonym wałku przekaźnika, pomiędzy ciągnikiem, a rozrzutnikiem - tłumaczy asp.szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy KPP w Łęczycy.

Przypomnijmy, do innego groźnego wypadku podczas prac polowych doszło w kwietniu w miejscowości Rybitwy w gminie Witonia. Pracującemu na sadzarce do ziemniaków 12-latkowi, podajnik tej maszyny wciągnął dłoń. Chłopiec z urazem ręki został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali.