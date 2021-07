Transfery Widzewa. Sprzedaż karnetów. Sparing z drugoligowcem

To trzeci test podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia: wcześnie 2:0 z Wisłą Płock i 0:2 z Koroną Kielce. W swoim pierwszym sprawdzianie krakowianie wygrali natomiast z Podhalem Nowy Targ 3:2.

Petar Mikulić odchodzi z Widzewa Łódź. Klub rozwiązał umowę z chorwackim obrońcą za porozumieniem stron. Wcześniej z drużyny Widzewa odeszli: Marcin Robak, Vjaceslavs Kudrjavcevs, Kacper Gach, Piotr Samiec-Talar, Sebastian Rudol, Merveille Fundambu, Michael Ameyaw, Łukasz Kosakiewicz, Miłosz Mleczko, Mateusz Możdżeń, Bartłomiej Poczobut i Cajque.

W kadrze Widzewa jest siedmiu nowych piłkarzy: Mateusz Ludwikowski, Paweł Zieliński, Juliusz Letniowski, Karol Danielak, Radosław Gołębiowski, Bartosz Guzdek i Luka Uskoković.

Kibice Widzewa po raz kolejny pokazali swoje ogromne zaangażowanie w odbudowę Klubu! Sympatycy czerwono-biało-czerwonych w pierwszym dniu sprzedaży kupili 3182 karnety, pokazując, że #PółPolski jest z nami! We wtorek w samo południe licznik sprzedanych karnetów wynosił 4.158.

Pierwszym etapem kampanii karnetowej, kończącym się w sobotę 17 lipca, jest przedłużanie abonamentów dla posiadaczy wejściówek z minionych rozgrywek, którzy nie chcą zmieniać swojego miejsca na stadionie. 19 lipca szansę na przedłużenie swoich wejściówek ze zmianą miejsc będą mieli członkowie klubu „1910” i kibice z trybun A5 oraz A8. Dwa kolejne dni poświęcone zostaną pozostałym kibicom przedłużającym swoje karnety ze zmianą miejsc. Od 23 do 27 lipca trwać będzie sprzedaż otwarta karnetów, o ile oczywiście pozostaną jeszcze wolne miejsca.