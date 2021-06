Truskawki z Serbii i Turcji zalewają lokalne rynki. Oszuści korzystają na różnicy w cenie truskawek 7.06.2021

Jest to duży problem od kilku lat. Jednak w przypadku podejrzenia, że sprzedawca podmienia towar, zawsze jest możliwość zgłoszenia tego do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o czym wie niewielu konsumentów - mówi producentka z powiatu skierniewickiego.

Widzimy już na polu owoce. Jednak są one jeszcze zupełnie zielone. Podejrzewam, że przy sprzyjającej pogodzie do zbiorów przystąpimy za jakieś dwa tygodnie. Wtedy na rynkach pojawi się duża ilość truskawek polowych, a i ceny jeszcze bardziej spadną. Chociaż już teraz obserwujemy spadek cen do około 12-13 zł za kilogram, czyli o ponad połowę od początkowej ceny - mówi plantatorka spod Skierniewic.

W przypadku truskawek dodatkowym czynnikiem warunkującym ich cenę są koszty upraw: nawozy, środki ochrony roślin oraz koszt nowych nasadzeń. Pomimo że truskawki są roślinami wieloletnimi, największe zbiory uzyskuje się między 2. a 4. rokiem od posadzenia. Specjaliści zalecają odmładzanie plantacji w 4.-5. roku. Należy wtedy wykopać rośliny z ziemi, oddzielić młode sadzonki i posadzić je na nowym stanowisku. Na miejscu dotychczasowej uprawy warto zasadzić zupełnie inne rośliny. W roku 2021 ceny nawozów i środków ochrony roślin oraz materiału szkółkarskiego po raz kolejny poszły w górę. Ceny nawozów w 2021 wzrosły o około 10 proc., do nawet 20 proc. Rosnące ceny nawozów mają związek z mniejszą podażą od producentów chińskich. Wynika to również ze zdecydowanie zwiększonego popytu ze strony odbiorców w Indiach. Niestety, wahania cen nawozów na rynkach światowych odbijają się również na rynku polskim.

Jeszcze kilka lat temu było bardzo duże zainteresowanie chociażby ze strony uczniów, którzy chcieli sobie w ten sposób zarobić na wakacje. Jednak, z roku na rok, spadło ono niemal do zera. Praca przy zbiorach truskawek nie jest łatwa i wymaga ostrożności. To są delikatne owoce, które łatwo można zgnieść - mówi plantator z gminy Kowiesy pod Skierniewicami. – Również obcokrajowcy coraz rzadziej interesują się pracą sezonową. Jeśli Ukraińcy i Białorusini znajdują zatrudnienie na etatach w firmach, to po prostu taka praca przestała im się kalkulować.

Truskawki nie tylko pięknie wyglądają, ale mają również właściwości zdrowotne

Truskawki należą do najpopularniejszych wiosenno-letnich owoców. Wielu klientów z niecierpliwością wyczekuje więc sezonu z nimi w roli głównej. Nie ma się czemu dziwić. Owoce te, oprócz walorów smakowych, to bogactwo składników odżywczych. Nie każdy jednak wie, ile zdrowia skrywa się w małej, czerwonej, słodkiej truskawce. Znajdziemy w nich między innymi cenne witaminy i minerały. Truskawki są też lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy: 100 g dojrzałych truskawek dostarcza ok. 70 mg tej witaminy. Warto też zaznaczyć, że dojrzałe owoce zawierają nawet 20 proc. więcej witaminy C niż owoce dojrzewające, zatem truskawki warto jeść w pełni sezonu. W truskawkach znajdziemy dodatkowo witaminy z grupy B (B1, B2, B6, PP) oraz witaminę A. Owoce te stanowią cenne źródło żelaza chroniącego przed anemią. Zawierają również wapń i fosfor wzmacniający kości, potas obniżający ciśnienie krwi, magnez kojący nerwy oraz mangan poprawiający pamięć. Jednym słowem - samo zdrowie.