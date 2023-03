Trwają prace przy kompleksowej przebudowie czterech ulic w Skierniewicach. Zobaczcie zdjęcia

Trwają prace przy kompleksowej przebudowie czterech ulic w Skierniewicach

Przebudowa czterech ulic w Skierniewicach, to kolejne realizowane w mieście przedsięwzięcie finansowane przez Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Ulice: Miedniewicka, Działkowa, Sybiraków oraz Starbacicha zyskają nie tylko nowe nawierzchnie, ale także całą towarzyszącą infrastrukturę drogową. Co ważne, roboty przygotowawcze zakładają położenie sieci kanalizacyjnej w ulicach Miedniewickiej i Starbacicha.

– Najbardziej zaawansowane prace obecnie są prowadzone na ulicach Działkowej i Sybiraków. Na Miedniewickiej i Starbacisze, wciąż jeszcze trwają roboty związane z budową kanalizacji prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan Skierniewice – mówi Arkadiusz Kopczewski ze skierniewickiego magistratu.

Wszystkie z objętych zadaniem ulic zyskają nowe asfaltowe jezdnie, chodniki, zjazdy do posesji, rowy odwadniające oraz oświetlenie. Na każdej z nich planowane są również zieleńce, zostanie wykonane stosowne oznaczenie drogowe, a także roboty związane z przebudową istniejącej już infrastruktury (wodociągu, sieci gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej), która koliduje z przyjętym i realizowanym projektem. Dodatkowo na ulicy Miedniewickiej, Działkowej i Starbacicha pojawią się wyniesione, zbudowane z kostki betonowej skrzyżowania. Przy Miedniewickiej powstaną perony autobusowe i zatoki postojowe. Tam także oraz na ulicy Działkowej, wybudowana zostanie asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa. Z tych ulic ze względu na sąsiedztwo i dojazd do ogródków działkowych wyjątkowo często korzystają rowerzyści.

Gdzie to niezbędne nastąpi przebudowa sięgaczy, czyli miejsc przeznaczonych do zawracania na końcu ulicy. W ciągu Działkowej znajduje się jeden taki sięgacz, zaś na Starbacisze aż dwa.