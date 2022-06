Trzynasta edycja gali MMA Armia Fight Night w Łodzi. Walczy fanatyk ŁKS

Dwanaście poprzednich edycji – w tym jedna Edycja Specjalna – nie zawiodły oczekiwań wymagających kibiców – również tym razem fani sportów walki mogą liczyć na mocne sportowe zestawienia - czytamy na stronie federacji. Na szczycie karty walk, która po brzegi wypełniona jest bezdyskusyjnie wartymi uwagi nazwiskami, znajdziemy niezwykle elektryzujące starcie o mistrzowską szablę organizacji kategorii koguciej.

Gala organizowana jest przy współpracy federacji Armia Fight Night z 18 Dywizją Zmechanizowaną Wojska Polskiego na czele z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim.

Emocjonująco zapowiada się walka Jana Ciepłowskiego, który jest zagorzałym fanatykiem ŁKS Łódź. Na trybunach zasiądzie zapewne kilkuset fanów „Jasia”, którzy wspierać będę go podczas starcia z Davidem Martinikiem.

Karta walk Armia Fight Night 13

Walka wieczoru:

Sylwester Miller 10-5-0) vs. Oleksii Polischuck (9-3-0) – o zawakowaną Mistrzowską Szablę wagi koguciej

Pozostałe walki:

Norbert Daszkiewicz (4-0-0) vs. Gilber Ordoñez Huila (10-4-0)

Jan Ciepłowski (3-0-0) vs. Patrik Martinik (2-1-0)

Marcin Polita (0-1-0) vs. Jakub Dobek (0-0-0)

Sławomir Rawiński 3-2-0) vs. Dariusz Sierhej (1-1-0)

Błażej Majdan (3-4-0) vs. Kamil Czyżewski (3-2-0)

Sara Jóźwiak (5-2-0) vs. Klara Piętak (1-0-0)