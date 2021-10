Tunel kolejowy w Łodzi. Podwykonawca twierdzi, że nie otrzymał pieniędzy za pracę, wykonawca i inwestor zaprzeczają

Despondi podpisało umowę nie z wykonawcą tunelu, czyli Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego (PBDiM), ale z jego podwykonawcą, czyli spółką Yorpol. Wynika z niej, że Yorpol ma 30 dni na zapłatę od daty wystawienia faktury. Do tej pory wystawione zostały cztery faktury, a Yorpol zapłacił za jedną i to nie pełną kwotę.

Cztery faktury

Pierwsza faktura została wystawiona w czerwcu na kwotę 74 tys. zł z terminem płatności do 7 lipca. Druga opiewała na ponad 45 tys. zł, a płatność miała nastąpić na początku sierpnia, trzecia zaś to 105 tys. zł z terminem płatności do początku września. Czwarta natomiast opiewa na kwotę nieco przewyższającą 30 tys. zł, a termin płatności to połowa września. Do tego trzeba doliczyć 600 tys. zł kaucji, którą Despondi wpłaciło, by móc świadczyć usługi przy kontrakcie.