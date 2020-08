Ukrainiec zabił w hostelu przy ul. Wodnej w Łodzi rodaka. Trafił go prosto w serce

Ukrainiec zabił ciosem w serce w hostelu przy ul. Wodnej

Oskarżony pochodzi spod Połtawy położonej w środkowo-wschodniej Ukrainie. Do Polski przyjechał za chlebem. Z wykształcenia jest elektrospawaczem, ale ostatnio jako operator maszyn pracował w znanej łódzkiej firmie na Widzewie. Wprawdzie nie miał w Polsce stałego miejsca zameldowania, jednak mieszkał w hostelu przy ul. Wodnej w Łodzi. Do tej pory nie był karany sądownie.

Do tragedii doszło 13 grudnia 2019 roku. Tego dnia dwaj koledzy, Andrzej M. i ofiara nożownika Bohdan K., pracowali do godz. 14. Następnie poszli do sklepu i zrobili zakupy, aby potem móc świętować imieniny tego pierwszego. Impreza odbyła się we wspomnianym hostelu. W sumie biesiadowało czterech mężczyzn: oskarżony, jego ofiara, solenizant i jeszcze jeden przybysz z Ukrainy.

Według ustaleń śledczych z Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew, która prowadziła dochodzenie w tej sprawie, nagle między Sergiejem S. a Bohdanem K. doszło do awantury. Było to o tyle zaskakujące, gdyż przy stole przyjacielsko ze sobą rozmawiali i żartowali, a wcześniej – jak ustaliła prokuratura - między nimi nie dochodziło do konfliktów.