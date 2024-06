UKS SMS walczy o brąz, GKS Katowice – o złoto. Przy ul. Milionowej w Łodzi zapadną decyzje o medalach

Przed ostatnią kolejką Orlen Ekstraligi piłki nożnej pań w tabeli prowadzi GKS Katowice 51 pkt. przed Pogonią 48, Czarnymi 43, UKS SMS 41. To pretendenci do medali. Jakiego koloru?

W ostatniej serii spotkań 9 czerwca (wszystkie mecze o 17): UKS SMS Łódź gra z GKS Katowice, Śląsk Wrocław z Czarnymi Sosnowiec, Rekord Bielsko-Biała z Pogonią Szczecin.

Najbliżej mistrzostwa jest GKS Katowice, ale nie może przegrać w Łodzi, bo Pogoń jeśli wygra z Rekordem może wyprzedzić katowiczanki, bo ma lepszą różnicę bramek (bezpośrednie mecze 1:0 i 0:1). Łodzianki, by marzyć o medalu muszą jednak pokonać GKS i liczyć na pomoc Śląska Wrocław. Jeśli wrocławianki wygrają z Czarnymi, a łodzianki z GKS, to medal zdobędą piłkarki z ulicy Milionowej. Remis we Wrocławiu nic nam nie da, bo wobec równego bilansu bezpośrednich spotkań (0:0 i 2:2) Czarni mają o pięć goli lepszy bilans bramkowy od UKS SMS.

Do Łodzi działacze PZPN przyjadą z trzema kolorami medali, bo może brąz zdobyć zespół UKSSMS, a srebro lub złoto - drużyna GKSKatowice. To się nazywa finisz ekstraligi.