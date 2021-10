Ulica Dziurawcza i Festiwal Światła Dziur. Kierowcy z Łodzi kpią fatalnego stanu łódzkich dróg!

Dziury w łódzkich drogach. Kierowcy mają dość

Jak podkreśla stan ulicy jest taki, że część kierowców woli ominąć Dostawczą i dojeżdżać nielegalnie chodnikiem od strony ulicy Dąbrowskiego i także go niszcząc. Z niszczona droga zyskała przydomek "ulica Dziurawcza".

- Boję się przyjeżdżać do pracy prywatnym samochodem. Nie chcę go zniszczyć na tych wertepach - mówi.

Jakby tego było mało w czwartek na rogatkach Łodzi zdesperowany kierowca uzupełnił tablice informujące o wjeździe do miasta. Pod tabliczkami z napisem "Łódź" i znakiem drogowym terenu zabudowanego pojawiły się dopiski "Miasto dziur". Tablice pojawiły się m.in. na wjazdach do miasta od strony ulicy Zgierskiej, Wiskitna i Szczecińskiej. Zdjęcia wysłane zostały do grupy LDZ Zmotoryzowani. Wisiały krótko, w piątek zniknęły.

Krzysztof Komorowski z grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie nie dziwi się, że kierowcy reagują w ten sposób. Bo stan dróg w Łodzi jest zły.