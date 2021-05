W Elektrowni Bełchatów awaria jakiej jeszcze nie było. Stanęło dziesięć bloków!

Według naszych ustaleń awaria tuż po godz. 16 miała miejsce w rozdzielni Rogowiec w Kurnosie pod Bełchatowem, która wyprowadza moc dla dziesięciu bloków elektrowni. Bloki wyłączono w trybie awaryjnym, co stało się po raz pierwszy w historii Elektrowni Bełchatów. Działa tylko jeden, najmocniejszy blok nr 14, który wyprowadzenie mocy ma ze stacji Trębaczew pod Działoszynem, a został uruchomiony w 2011 r. Według naszych nieoficjalnych informacji naprawianie awariii i przywrócenie pracy bloków może potrwać co najmniej do rana, a awaria jest na tyle poważna, że w sieci brakuje w tej chwili 3,9 tys. megawatów. Póki co nie ma jednak zagrożenia wyłączeń prądu, bo zapotrzebowanie jest niższe niż zazwyczaj.

Awaryjne wyłączenie dziesięciu bloków elektrowni w Bełchatowie potwierdziła rzeczniczka PGE Sandra Apanasionek, która dodała, że przyczyna defektu leży po stronie operatora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia konwencjonalna, produkuje ponad 20 proc. energii w Polsce. Dwa lata temu wyłączyła swój największy blok nr 11.