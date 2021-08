W Łodzi, by dostać się do miejskiego liceum, wystarczyło 21 punktów na 200 możliwych w naborze 2021. Które łódzkie LO miały progi najwyższe?

Zaledwie 21 punktów – na 200 możliwych do zdobycia – wystarczyło w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich w Łodzi, aby zdobyć miejsce w miejskim liceum ogólnokształcącym. Wyższy tzw. próg ma nawet część z łódzkich branżówek. Wiemy też, które LO przyjęły wyłącznie bardzo mocnych uczniów – trzy ogólniaki nie wpuściły do swoich klas pierwszych nikogo z liczbą punktów niższą niż 150... >>> Czytaj dalej przy kolejnej ilustracji >>>

archiwum Polska Press (zdjęcie ilustracyjne)