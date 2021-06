W pandemii przybyło milionerów. W Łodzi mieszka ich już 904, a przed rokiem było 800. Gdzie mieszkają najbogatsi i na czym zarobili?

W tym gronie są też multimilionerzy, jak mieszkaniec Bałut, który może się pochwalić dochodem w wysokości niemal 94 mln zł. Drugie miejsce w tym gronie należy do mieszkańca Górnej, który zarobił w ubiegłym roku niemal 36 mln zł. Najbogatsi mieszkańcy Polesia i Widzewa mogą się natomiast pochwalić tym, że w ubiegłym roku zarobili niemal 20 mln zł. Multimilioner ze Śródmieścia natomiast zarobił niespełna 13 mln zł. Przeważają właściciele firm.

"Najbiedniejszy" łódzki multimilioner w pierwszym roku pandemii zarobił niespełna 5 mln zł. To mieszkaniec Śródmieścia, który trudni się handlem. Jego zysk był o ok. milion złotych niższy od mieszkańca tej samej dzielnicy, który zajął się gastronomią. Spośród 35 łódzkich bogaczy, tylko 13 osób nie może się pochwalić wynikiem dwucyfrowym.

Okazuje się, że milionerzy w Łodzi reprezentują niemal wszystkie kategorie wiekowe: jest wśród nich siedem osób w wieku od 25 do 39 lat, osiem w wieku od 40 do 49 lat i sześć o dekadę starszych. Najwięcej łódzkich multimilionerów to osoby, które skończyły 60 lat, jest ich w sumie 14, przy czym pięcioro z tego grona przekroczyło 70 lat.