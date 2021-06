W Rocky Boxing Night swoją pierwszą walkę zawodową stoczył Rostyk Nadolski, uczeń MSMS. Zdjęcia

Rostyk walczył w kategorii Junior Średni ze starszym o 6 lat Kristianem Malocajem (Niemcy). Uczeń z łódzkiej szkoły po zaciętej walce przegrał na punkty.

- To debiut Rostyka w boksie zawodowym. Na ringu zostawił serce i walczył do końca. Jesteśmy z niego dumni i wróżymy mu wspaniałą sportową karierę - informuje Izabella Rześniowiecka-Walter. Boksera trenują Bogdan Szuba oraz Andrzej Bondarczuk. W finałowej gali walczył też drugi zawodnik Bogdana Szuby - Mateusz Cielepała. Bokser wygrał finałową walkę o 100 tys. złotych w wadze ciężkiej i podpisał 4-letni kontrakt z grupą Rocky Boxing Night.

Także inni uczniowie MSMS odnosili sukcesy.

Judocy, trenujący na co dzień w Klubie Sportowym Gwardia Łódź, brali udział w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Judo Baltic Cup, Gdynia.

Wyniki:

- Grzegorz Rymkiewicz - złoty medal w kat. wagowej do 73 kg

- Denis Michailow - brązowy medal w kat. wagowej do 66 kg

- Władysław Mizin - brązowy medal w kat. wagowej do 81 kg

- Daniel Bondarenko - piąte miejsce w kat. wagowej do 73 kg

Uczniowie klasy 2 liceum MSMS, broniący barw klubowych Anilany, wygrali mecz z MKS Pałac Młodzieży Tarnów. Chłopcy wygrali 37:35 i tym samym dotarli do finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej. Finał odbędzie się 18 i 19 czerwca.