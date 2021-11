W sądzie w Łodzi zaczął się proces w sprawie brutalnego zabójstwa w Łowiczu. Zaskakująca wolta oskarżonego

Oskarżony zaskoczył wszystkich w sądzie. A to dlatego, że w śledztwie utrzymywał, że nie brał udziału w zdarzeniu i że w dniu zabójstwa był poza Łowiczem. Tymczasem w sądzie oznajmił, że jednak brał udział w pobiciu Mariusza C., ale zaznaczył, że nie chciał go zabić. Dodał, że jest mu przykro i przeprosił rodzinę zabitego.

Brutalnie zaatakował pokrzywdzonych?...

Do tragedii doszło późnym wieczorem 4 marca 2017 roku w Łowiczu. Według prokuratury, oskarżony robił zakupy w sklepie przy ul. 3 Maja, co zostało utrwalone na nagraniach z monitoringu. Następnie udał się w stronę przejazdu kolejowego, gdzie brutalnie zaatakował Mariusza C. i Tomasza O. Świadkiem bijatyki był m.in. Szymon F. jadący tamtędy autem. Zatrzymał się. Zaczął trąbić, zaś przez opuszczoną szybę wezwał agresora, aby przestał bić Mariusza C.