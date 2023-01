W środę w Łodzi w Pucharze CEV grają siatkarki Grot Budowlanych. Trzeba wygrać złotego seta

Siatkarki Grot Budowlanych, by awansować do 1/4 Pucharu CEV, muszą pokonać u siebie CV Gran Canarię 3:0 lub 3:1 oraz wygrać złotego seta. W pierwszym spotkaniu, zespół Macieja Biernata uległ rywalkom 1:3.

- Wierzymy, że doprowadzimy do złotego seta i przejdziemy do następnej rundy. Liczymy na doping naszych kibiców bo bardzo nas wspierają w każdym meczu - mówi Ewelina Polak, rozgrywająca Grot Budowlanych. - Proszę mi wierzyć, że nie jest łatwo wsiąść do autokaru cztery godziny po meczu i spędzić w podróży kolejne dwanaście. Drużyna z Hiszpanii zagrała bardzo dobrze niemal w każdym elemencie. Taka jest uroda europejskich pucharów, że sprawdzają nie tylko umiejętności siatkarskie, ale i szybką adaptację do innych warunków, w których trzeba się odnaleźć, jak długa podróż, inny parkiet, czy nie napompowane piłki w Rumunii.