W województwie łódzkim w czasie pandemii przybywa bezrobotnych cudzoziemców. Prof. Szukalski: są zdeterminowani, by pracować

Pandemia wywiera ogromny wpływ na gospodarkę i przyczynia się do wzrostu bezrobocia. Ofiarami wirusa na rynku pracy są także obcokrajowcy. W urzędach pracy w Łodzi i regionie przybywa zarejestrowanych cudzoziemców.W ostatnim roku przez pandemią liczba bezrobotnych cudzoziemców wahała sie od 174 do 194 i to w całym województwie. W grudniu 2019 roku w urzędach pracy w regionie widniały dane 174 obcokrajowców, z czego 65 w samej Łodzi. Czytaj dalej

