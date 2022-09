Wicemistrz Polski w tenisie stołowym potrzebuje wsparcia

Na portalu zrzutka.pl czytamy m.in.: Były wicemistrz Polski w tenisie stołowym, zasłużony sportowiec i trener, dzisiaj jest bez domu!

Skrócona historia - Adam w 1993 roku zdobył tytuł wicemistrza Polski kadetów. Później należąc do Włókniarza Łódź mieścił się w dziesiątce najlepszych w kraju juniorów, następnie dostał się do gry w ekstraklasie. Po jednym z takich meczów zwiększono zawodnikom dawkę treningową, której nie wytrzymywali i zaczęli mieć problemy zdrowotne. Wtedy okazało się, że radziecką szkołę sportową tylko koń może przetrwać. Adam po raz pierwszy nabawił się poważnej kontuzji kolana w 1998 roku na MP w Olkuszu. Zamiast na AWF, Adam poszedł więc na pedagogikę zdrowia, jednak pasja do tenisa została i nie poddał się - brał udział w różnych rozgrywkach w różnych klubach, jak Cyfral Łódź, Stomil Bełchatów. Był także trenerem Natalii Bąk, która zdobyła wiele medali mistrzowskich w młodzikach. Potem GLKS Nadarzyn zaoferował Marczakowi etat trenera i rolę zawodnika, następnie grał w Mazovii. Adam był też nauczycielem wf-u oraz instruktorem tenisa stołowego w mińskiej Piątce. Sukcesy LUKS Piątka i Mazovii są w dużej mierze zasługą sportowca, który w 2004 roku zdobył największy laur w naszym mieście – Srebrny Wawrzyn.