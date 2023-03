Wojewódzki Dzień Sołtysa w Skierniewicach dla powiatów skierniewickiego, łowickiego i rawskiego

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Sołtysa nie mogło zabraknąć życzeń ze strony władz województwa.

Drodzy sołtysi, jesteście pomostem między mieszkańcami a urzędnikami. Jesteście pierwszymi osobami, które dowiadują się o potrzebach i problemach w waszych społecznościach. To dzięki waszej pracy samorządowcy mogą pomagać. W waszej pracy ważna jest też inspiracja. Mieszkańcy inspirują was, a wy samorządowców. Dzięki temu powstaje wiele ważnych dla waszych sołectw inwestycji. Kolejną waszą rolą jest integrowanie i tworzenie miejsc do tego potrzebnych – mówił marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber.