Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi będą serwisować najnowocześniejsze polskie samoloty szkolne, ale... nie w Łodzi, lecz w Dęblinie

Chodzi o obsługę techniczną 16 odrzutowych samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik w latach 2023-2026. Dostawy Bielików od włoskiego koncernu Leonardo zakończyły się w ubiegłym roku, teraz koncern podpisał z WZLnr 1 w Łodzi umowę na długoterminowe wsparcie techniczne.

Samoloty nie będą jednak serwisowane w Łodzi, ale w Dęblinie. Dlaczego tam? W 2011 roku WZL nr 1 w Łodzi przejęły majątek zlikwidowanych Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 w Dęblinie i utworzyły w ich miejsce swój oddział.

WZL nr 1 nie planują prezentacji Bielików w Łodzi, spółka nie planuje też zwiększenia zatrudnienia w związku z zawarciem umowy na serwis Bielików.

M-346 Bielik to następca wysłużonych odrzutowców TS-11 Iskra. To odrzutowy samolot szkolenia zaawansowanego, na którym piloci szkolą się zanim zasiądą za sterami F-16. Do tej pory takie szkolenia prowadzono w USA. M346 jest na tyle nowoczesną konstrukcją, że będą się nim szkolić także przyszli piloci zamówionych przez Polską najnowocześniejszych myśliwców świata F-35.