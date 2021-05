Wreszcie! Bełchatów zwycięski

Wygrana tym cenniejsza, że odniesiona w meczu z rywalem także walczącym o utrzymanie na zapleczu PKOEkstraklasy. Mecz zaczął się dla gości fatalnie, bo już w 6 minucie Radosław Adamski wbiegł w pole karne i strzelił celnie do siatki obok wybiegającego Daniela Niżnika. Po chwili jednak Waldemar Gancarczyk zacentrował z rzutu wolnego wprost na głowę Mateusza Bartkowa, a ten wpakował piłkę do siatki gospodarzy. W 14 minucie GKSwyszedł na prowadzenie. Na strzał zdecydował się MikołajGrzelak. Bramkarz Resovii odbił piłkę przed siebie, ale dopadł do niej Dawid Flaszka i strzelił celnie.

Już pierwsza akcja miejscowych po zmianie stron mogła zakończyć się golem, ale Daniel Niżnik obronił potężny strzał Jakuba Wróbla. Minutę później Dawid Flaszka był blisko szczęścia. Piłka po jego uderzeniu o centymetry minęła słupek bramki. Za to w 77 minucie Dawid Flaszka zacentrował z prawej strony do będącego w polu karnym gospodarzy Macieja Masa, ale napastnika GKS ubiegł obrońca gospodarzy Oliver Podhorin, kierując piłkę do własnej bramki. Po tym ciosie Resovia już się nie podniosła. W najbliższą sobotę (8 maja) do Bełchatowa zawita marząca o powrocie do elity Arka Gdynia.ą