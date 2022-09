Wybierz sport dla siebie i swoich dzieci. 25 września Łódzkie Targi Aktywności

- Tutaj na tej hali, 25 września w godzinach 12-17 odbędą się Łódzkie Targi Aktywności. Będzie to przede wszystkim spotkanie mieszkańców z klubami sportowymi, ale także pokazy, konkursy, propagowanie zdrowego stylu życia i znalezienie wymarzonego sportu dla swoich dzieci, ale i seniorów. Oferta klubów będzie bowiem bardzo szeroka. Zgłosiło się prawie 60 podmiotów i mimo, że zakończyliśmy zapisy, to wciąż odbieramy telefony i jeszcze jesteśmy w stanie znaleźć niewielką ilość miejsc dla kolejnych klubów. Chcemy by było to łączenie środowisk i stworzenie płaszczyzny do informacji dla klubów sportowych, o których w Łodzi mało kto wie. Jest też przecież wiele inicjatyw oddolnych, o których niewiele wiadomo, a targi mają być początkiem inicjatywy mającej na celu umożliwienie mieszkańcom znalezienia w danym dniu wybranej przez siebie aktywności - powiedziała Małgorzata Niemczyk, pomysłodawczyni targów.