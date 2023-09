Wybory 2023. Minister Waldemar Buda częstował łodzian urodzinowym tortem na Piotrkowskiej ZDJĘCIA

Minister Buda świętuje urodziny przy Piotrkowskiej

Waldemar Buda urodziny ze słodkim poczęstunkiem przy ulicy Piotrkowskiej organizuje nie po raz pierwszy, natomiast tegoroczne spotkanie było także wydarzeniem kampanijnym, o czym przypominały ulotki i plakaty wyborcze kandydata. Sam kandydat i solenizant uznał - jak tłumaczył - że taki styl to dla polityka po prostu dobry pomysł na otwarcie się i swobodne rozmowy z łodzianami.

Wystawne przyjęcie pod namiotem i życzenia

Z zaproszenia wynikało, że będzie to zwyczajny poczęstunek, tymczasem na miejscu, pod siedzibą PiS, ustawiono spory namiot zajmujący ponad połowę chodnika, a tymczasem urodziny okazały się całkiem wystawnym przyjęciem. Pod namiotem minister Buda odebrał życzenia m.in. od seniorów, którzy co roku bawią na urodzinach, co młodsi przechodnie robili sobie z nim zdjęcia, Waldemar Buda, tuż po tym, gdy odśpiewano mu 100 lat, odebrał też kwiaty i prezenty. Jakub Pietkiewicz, szef rady nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której Waldemar Buda często gości, sprezentował ministrowi dwie książki: "Pułapki myślenia" Daniela Kahnemana oraz "Traktat o wojnie" Carla von Clausewitza.