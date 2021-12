Wygrane mecze siatkarek. Popis ŁKS Commercecon. Trudny bój Grot Budowlanych

W łódzkiej Sport Arenie przy głośnym dopingu kibiców ŁKS pewne zwycięstwo nad BKSBielsko-Biała odniosły siatkarki ŁKSCommercecon. Wiewióry prowadził trener Michał Cichy, zastępujący chorego Michała Maska.

W żadnym secie rywalki nie były w stanie nawiązać walki z łodziankami. O ile w pierwszym secie wynik był w miarę honorowy do połowy partii (15:11), to w drugiej był pogrom (17:7). Podobnie łodzianki nie miały problemów w trzecim secie. Wygrały w rekordowym stosunku do 10

MVP spotkania: Veronika Jones-Perry.

Tymczasem siatkarki Grot Budowlanych Łódź stoczyły zacięty bój z beniaminkiem TauronLigi - UNIw Opolu. Pierwszy set na przewagi dla łodzianek, drugi na przewagi dla gospodyń z Opola - tak zaczęło się to spotkanie. Istotny był trzeci set. Ważne punkty na 23:20 w trzecim secie zdobyła Małgorzata Lisiak. Dobrze grała w barwach opolskiej drużyny Regiane Bidias, była siatkarka ŁKSCommercecon i ona zmniejszyła przewagę podopiecznych trenera Jakuba Głuszaka do jednego punktu. Atak Any Cleger zapewnił piłkę setową. Znów Kubanka postawiła kropkę nad „i”, skutecznie blokując atak rywalki.

Czwarta partia znów była wyrównana. Po ataku Any Cleger łodzianki prowadziły 23:22. Za chwilę jest remis. Atak Moniki Fedusio i jest 24:23. Później znów remisy po 24 i 25. Ataki Any Cleger i Małgorzaty Lisiak dały w końcu wymęczone zwycięstwo. Brawo łodzianki. MVP meczu Zuzanna Górecka.