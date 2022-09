Wypadek autobusu MPK w Opocznie. Kierowca autobusu był pijany. Przewoził pasażerów i wjechał do rowu

W poniedziałek, 12 września, o godz. 6.35 dyżurny opoczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca autobusu miejskiego zasłabł i zatrzymał się na ulicy Piotrkowskiej w Opocznie.

Na miejsce w trybie pilnym zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego i strażacy. Okazało się, że autobus nie zatrzymał się w pasie drogi, ale zjechał do przydrożnego rowu. Pojazdem komunikacji miejskiej podróżowały dwie osoby. Na szczęście nie odniosły obrażeń ciała.

- Kierowca autobusu, 62-letni mężczyzna, został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Urządzenie wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych, którzy przetransportowali go do opoczyńskiego szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń ciała.

Kierowca autobusu za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Policjanci zatrzymali mu także prawo jazdy. Dodatkowo 62-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - mówi st. asp. Barbara Stępień rzecznik policji w Opocznie.