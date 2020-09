W Rękoraju (gmina Moszczenica, powiat piotrkowski) dziś około godz. 8.25 doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. To ciąg drogi krajowej nr 12 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim. Jedna osoba jest ranna, na miejscu wypadku działają służby. Policja zablokowała tam jeden pas ruchu, ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.