Wzrost liczby cudzoziemców uczących się w szkołach w Łodzi. Dane z podstawówek, LO, techników i branżówek za rok szkolny 2021/2022! Maciej Kałach

Podstawówki oraz ogólniaki, technika i branżówki, podlegające łódzkiemu magistratowi, w bieżącym roku szkolnym odnotowały prawie dwukrotny wzrost liczby kształcących się w nich cudzoziemców – w porównaniu do poprzedniego. Obecnie uczy się w nich już blisko tysiąc obcokrajowców. Ale, według danych rządowych, w stolicy naszego regionu jeszcze przed wakacjami 2021 takich uczniów było aż 2,4 tys. Gdzie szukać przyczyn tej rozbieżności? Poważna wskazówka to działalność w Łodzi prywatnych placówek ponadpodstawowych. M.in. coraz częściej uruchamiają one swoje rosyjskojęzyczne witryny internetowe. Zaś młody cudzoziemiec, który ukończył w Polsce szkołę średnią (bez różnicy, czy państwową czy prywatną), zyskuje prawo do wykonywania w naszym kraju pracy bez uzyskania specjalnego zezwolenia. Według danych rządowych, przed wakacjami w całym województwie było 4,3 tys. uczniów-obcokrajowców.