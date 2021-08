Zabiła męża nożem w Skierniewicach, stanie przed sądem w Łodzi. Grozi jej dożywocie

o tragedii doszło 26 stycznia br. O godz. 14 policjanci otrzymali informację o zgonie mężczyzny w mieszkaniu przy ul. Orkana. Zgłaszającą była oskarżona, która przekonywała, że małżonek popełnił samobójstwo. Kłamała. Tak przynajmniej wynika z ustaleń śledczych Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach, którzy zajęli się sprawą.

Nożowniczka do policjantów: - „Mój mąż nie oddycha!”.

Gdy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia Małgorzata G. powitała ich krzykiem: - „Mój mąż nie oddycha!”. Faktycznie, Cezary G. leżał na łóżku z raną kłutą klatki piersiowej i nie dawał oznak życia. Przybyły lekarz stwierdził zgon. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zginął od jednego ciosu nożem w klatkę piersiową, który spowodował krwotok wewnętrzny i śmierć.

Śledztwo wykazało, że między małżonkami, którzy po wyprowadzce dorosłych dzieci mieszkali sami, dochodziło do awantur, przez co musieli interweniować policjanci. Bywało, że pokrzywdzony po kłótni z oskarżoną nocował poza domem. Ona pracowała jako sprzątaczka, o on najpierw dorywczo, a potem przestał pracować, tak że oboje popadli w długi.