Zdjęcia do teledysku popularnej wokalistki powstały na dachu łódzkiego wieżowca. Zobacz zdjęcia

Zdjęcia do teledysku powstawały m.in. na dachu budynku Textilimpeksu przy ul. Traugutta.

Utwór „Bonnie i Clyde” zapowiada piąty album łódzkiej wokalistki, raperki, autorki tekstów, także kompozytorki oraz skrzypaczki. Teledysk do piosenki został oparty - jak podkreślają realizatorzy - na połączeniu surrealizmu z szarą oprawą miasta.

Premiera teledysku, jak i nowego albumu Lilu, wkrótce.

Kilka dni temu zaś premierę miał teledysk kolejnego łódzkiego artysty - Sebastiana Wojtczaka. Klip do debiutanckiego singla solisty - zatytułowanego „Pierwszy krok” - powstawał we wnętrzach EC1 Łódź. Autorem tekstu i muzyki do energetycznej piosenki jest Artur Kubasik.