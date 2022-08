Zdrowy Sierpień z NFZ. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia w Sali Obsługi Klienta NFZ w Łodzi

Zdrowy Sierpień. Akcja profilaktyczna NFZ w Sali Obsługi Klienta w Łodzi

W poniedziałki (22 i 29 sierpnia)

na klientów NFZ czekać będzie podolog Marta Kocemba. To specjalistka zajmująca się zdrowiem stóp, dlatego można od niej uzyskać informacje o pielęgnacji i problemach związanych ze stopami. We wtorki (16, 23, 30 sierpnia) Łódzkie Stowarzyszenie Amazonek prowadzić będzie profilaktykę raka piersi. Można się będzie nauczyć się prawidłowego samobadania piersi, dowiedzieć się gdzie bezpłatnie zrobić USG i mammografię. Środy są dniami bez spotkań, za to w czwartki (11, 18 i 25 sierpnia) w sali pojawią się członkowie Stowarzyszenia Diabeciaki, którzy udzielą porad na temat zapobiegania i leczenia cukrzycy, zmierzą też poziom glukozy we krwi.