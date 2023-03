Zgoda radnych na lex deweloper na Bałutach w Łodzi. Syn byłego premiera może budować bloki

LEX DEWELOPER NA BAŁUTACH: TRZY BLOKI PRZY UL. SMUGOWEJ

Wniosek złożyła spółka Smugowa 2 (poprzednia nazwa - Hibia), a inwestycja realizowana będzie na działce między ulicami Wojska Polskiego, Smugową, Franciszkańską, a byłym Dworcem Północnym PKS, dziś siedzibie wydziału praw jazdy Urzędu Miasta Łodzi. Dziś to teren niezagospodarowany, dla którego dopiero tworzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań.

Łódzcy radni chcą, by rząd wycofał się ze specustawy mieszkaniowej lex deweloper

Inwestor chce tam postawić trzy bloki mieszkalne, które będą połączone pod ziemią garażami. Łączna powierzchnia inwestycji to 5 tys. mkw. Budynki mają być wysokie na 13 - 19 metrów, czyli maksymalnie czteropiętrowe, jednakże na najwyższych kondygnacjach projekt przewiduje antresole. Minimalna ilość mieszkań to 100, maksymalna 160. Według projektu będą to budynki wyłącznie mieszkalne, bez żadnych lokali usługowo - handlowych, natomiast w okolicy bloków mają pojawić "elementy zieleni i mała architektura".