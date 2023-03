Jest zgoda radnych na budowę w formule lex deweloper przy trasie WZ w Łodzi. Zburzą biurowiec, by postawić wieżowce. Zobacz wizualizacje

WNIOSEK O BUDOWĘ NA PRAWIE LEX DEWELOPER PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO 22 W ŁODZI

Inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd inwestor korzysta z prawa lex deweloper. Niezgodność z planem polega na tym, że przewiduje on dla tego terenu zabudowę usługowo-biurową, powstanie zaś mieszkaniowa. W przypadku lex deweloper wniosek powinien być jednak zgodny ze studium uwarunkowań. Studium przewiduje w tym miejscu funkcje mieszkalne o maksymalnej wysokości budynków do 35 metrów, a więc niższą niż zakłada inwestor, to jednak studium dopuszcza także przewyższenia do 80 metrów, zatem parametry wieżowców mieszczą się w założeniach.