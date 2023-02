Lex deweloper na Widzewie-Wschodzie. Jest zgoda Rady Miejskiej Łodzi na inwestycję. Trzeba wyciąć ponad 100 drzew

Inwestycja przy ulicy Maszynowej na Widzewie w Łodzi

Parametry zapisane we wniosku, nie są zgodne ani z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, stąd właśnie wniosek w formule lex deweloper. To specustawa, która pozwala pominąć zarówno plan i studium pod pewnymi warunkami, w tym zgodą radnych.

Plan dla tego terenu przewiduje domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, do 12 metrów wysokości z maksymalnym przewyższeniem do 20 metrów oraz naziemne parkingi. Natomiast deweloper chce zbudować apartamentowce o wysokości od 13 do 25 metrów z podziemnymi parkingami i lokalami handlowo-usługowymi, ale również parkingi naziemne. Miejscowy plan dla części terenu co prawda zakłada możliwość postawienia budynków wielorodzinnych, ale o niskiej intensywności, tymczasem inwestor planuje wysoką intensywność, podobnie z obsługą komunikacyjną: plan dopuszcza trzy zjazdy z ulicy Mechanicznej, inwestor zakłada we wniosku cztery. Na dodatek pod inwestycję deweloper zamierza wyciąć blisko 120 drzew.