Lex deweloper w Łodzi. Inwestor wyburzy biurowiec w centrum miasta i postawi trzy wieżowce. Zobaczcie wizualizacje

W centrum Łodzi wyburzą biurowiec. W to miejsce trzy wieżowce

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji złożyła spółka Prime Lodz 1. Teren inwestycji to blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych adres aleja Piłsudskiego 22, w pobliżu zbiegu z ulicą Sienkiewicza. Deweloper chce tam postawić trzy wieżowce, wysokie na 55 metrów czyli siedemnaście kondygnacji. Na dwóch najniższych mają się znaleźć lokale usługowo - handlowe, na pozostałych od 600 do 900 mieszkań, na podziemnych kondygnacjach każdego z budynków będą garaże.

LEX DEWELOPER W ŁODZI. RADA MIEJSKA ZAZWYCZAJ DAJE ZGODĘ NA INWESTYCJE

PROTESTY W SPRAWIE NOWEJ INWESTCJI LEX DEWELOPER W ŁODZI

I w tym przypadku może dojść do kontrowersji, bo do wniosku uwagi złożyli mieszkańcy dwóch wspólnot mieszkaniowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Większość dotyczy wysokości apartamentowców, które zdaniem mieszkańców ograniczą im dostęp do światła słonecznego i doświetlenie lokali, jest też uwaga z obawą o ograniczenie widoczności zabytkowego kościoła parafii p.w. Najświętszego Imienia Jezus. W zgłoszonych uwagach kwestionowana jest także wycinka drzew, która doprowadzi do zminimalizowania zazielenienia terenu, a także uciążliwość dla sąsiedztwa na etapie budowy.