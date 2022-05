Zmiany w Widzewie. Jest dwóch nowych dyrektorów, będą dalsze zmiany w klubie beniaminka ekstraklasy

Jak informuje widzew.com, Tomasz Wichniarek pracuje w Klubie od listopada 2020 roku, kiedy powierzono mu zadanie kierowania działem skautingu Widzewa Łódź. Od tego czasu Wichniarek stworzył sieć skautów na terenie całego kraju, a także system szkoleń i staży, a do klubu udało się wyskautować szereg zawodników, którzy przyczynili się do awansu Widzewa Łódź do PKO BP Ekstraklasy. Od czerwca 2022 roku Tomasz Wichniarek będzie odpowiadał za szefowanie całemu pionowi sportowemu Widzewa Łódź.

- Bez dwóch zdań - to jest ogromne wyzwanie, bo Widzew jest wielkim klubem. Bycie tutaj dyrektorem sportowym to nie jest łatwa sprawa. Aczkolwiek to coś, co nobilituje i powoduje, że człowiek jest dumny z tego, że może pracować w takim miejscu - powiedział Wichniarek.

Maciej Szymański w lipcu 2019 r. objął funkcję dyrektora Akademii Widzewa, a od czerwca 2022 roku zajmie się tworzeniem i nadzorowaniem realizacji strategii rozwoju sportu w Widzewie Łódź. Złożą się na nią trzy główne filary, które będą równoznaczne z celami strategicznymi. - Najważniejszym zadaniem i moim, i dyrektora sportowego jest spójne działanie w obrębie całego Klubu - tak aby zarówno Akademia Widzewa jak i pierwsza drużyna, były częścią jednego projektu, a nie oddzielnymi bytami, które funkcjonują tylko dla siebie - mówi Maciej Szymański.