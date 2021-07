Znakomici muzycy i wyjątkowe wieczory podczas 14. Letniej Akademii Jazzu w Łodzi

Letnia Akademia Jazzu to oczywiście łódzki klub Wytwórnia i wyjątkowa atmosfera uczestnictwa w spotkaniach z różnymi odmianami muzyki improwizowanej, za to zawsze na najwyższym poziomie wykonawczym. Nie inaczej będzie w tym roku. 14. Letnia Akademia Jazzu rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 26 sierpnia, a organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wieczory.

Wydarzenie rozpocznie 29 lipca koncert formacji Saturn Jazz Band i EABS, czyli Electro-Acoustic Beat Sessions. Ta pierwsza grupa to projekt, który stworzyło trzech muzyków: Paweł Stachowiak (Błoto, EABS)- bas, Rafał Dutkiewicz (Skalpel) - perkusja i Miłosz Oleniecki (P. Unity) - instrumenty klawiszowe. EABS zaś to wielokrotnie nagradzany polski kolektyw, założony przez Piotra Skorupskiego, uważany obecnie za jedną z najbardziej ekscytujących propozycji jazzowych z Europy Środkowo-Wschodniej.

5 sierpnia na scenie Wytwórni wystąpi Kwaśny Deszcz, free jazzowe trio w składzie: Stanisław Aleksandrowicz na perkusji, Kacper Krupa na saksofonie tenorowym i Piotr Cienkowski na kontrabasie. W drugiej części wieczoru zaprezentuje się Leszek Możdżer, wirtuoz fortepianu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków jazzowych, artysta, który wziął udział w nagraniu przeszło stu płyt.