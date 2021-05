Zobacz, 10 sposobów na przyśpieszenie szczepienia przeciw COVID! Sprawdź, jak usprawnić szczepienie przeciw COVID! 13.05.2021

Zobacz, 10 sposobów na przyśpieszenie szczepienia przeciw COVID! Sprawdź, jak usprawnić szczepienie przeciw COVID!

Jak przygotować się do szczepienia? Co zabrać ze sobą do punktu szczepień? Jak wypełnić kwestionariusz do szczepienia przeciw koronawirusowi? Te pytania zadaje sobie wielu pacjentów, których czeka wkrótce wizyta w punkcie szczepień na COVID-19.

10 banalnie prostych sposobów na ułatwienie sobie szczepienia i pobytu w punkcie szczepień zdradził nam lekarz rodzinny Michał Matyjaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To w tej poradni działa jeden z sześciu punktów szczepień powszechnych w Łodzi.