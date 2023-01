Zobaczcie jak Rycerze Wiosny trenują. 21 stycznia wylot do Turcji

- Jesteśmy po testach i wygląda to dość obiecująco, ale ważne będzie teraz to, co zrobimy dalej - mówi Kazimierz Moskal, trener ełkaesiaków. - Zawsze należy patrzeć na początku okresu przygotowawczego z optymizmem. Piłka i jest sport są nieprzewidywalne i musimy być gotowi na wszystko. Na tę chwilę dołączyło do nas dwóch zawodników z drużyny rezerw, czyli Jan Łabędzki i Jowin Radziński, bo potrzebowaliśmy zawodnika na tej pozycji [lewa obrona – przyp. wł.]. Wstępnie planujemy zabrać na zgrupowanie do Turcji 23 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Skoro po osiemnastu meczach zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli z pięcioma punktami przewagi nad trzecią drużyną, to nie będziemy nikomu wciskać kitu, że wiosną nie spróbujemy. Na pewno będzie ciążyła na nas w związku z tym dodatkowa presja, z którą musimy sobie poradzić i na pewno też, każdy rywal będzie się nastawiał na mecz z ŁKS jeszcze bardziej.