Żużel. Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź poważnie myśli o play-off

Składy awizowane: Arged Malesa Ostrów: 9. Chris Holder, 10. Wiktor Jasiński, 11. Tobiasz Musielak, 12. Frederik Jakobsen, 13. Gleb Czugunow, 14. Sebastian Szostak, 15. Tobiasz Potasznik

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 1. Luke Becker, 2. Benjamin Basso, 3. Tomasz Gapiński, 4. Daniel Kaczmarek, 5. Oliver Berntzon, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Bartosz Nowak.

– Mecz z Ostrowem nie będzie łatwy, ale dalej jesteśmy pełni optymizmu po tym, co nasi żużlowcy pokazali w meczu z Wilkami Krosno – mówił Marcin Ulacha, wiceprezes Klubu Żużlowego Orzeł. – Jestem pewien, że przywieziemy dobry wynik. Serce na torze pokazali, a akcji Tomasza Gapińskiego i Olivera Berntzona nikt nie zapomni. Podobnie Mateusz Bartkowiak pojechał na łokcie, jak mało który junior w lidze, co też jest powodem do zadowolenia. Zostały nam dwa punkty statystyki, w których dołujemy. Jeden to średnia Olka Grygolca, a drugi to frekwencja na naszych domowych meczach. Stąd nasz apel do kibiców. Drużyna jedzie już lepiej, dostarcza emocji, liczymy na poważne wsparcie naszych kibiców.