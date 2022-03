Związkowcy ze ZWiK pytają o likwidację ŁSI. Czy faktycznie "Łódzka Spółka Infrastrukturalna przeznaczona jest do likwidacji"

ZWiK od początku stycznia funkcjonuje w nowej rzeczywistości. Do tej spółki przyłączono Grupową Oczyszczalnię Ścieków, która stała się oddziałem ZWiK. Początkowo w zamyśle prezydent Łodzi i je doradców w ramach tzw. optymalizacji sektora wod-kan faktycznie miały być połączone trzy spółki: ZWiK, GOŚ i ŁSI, ale już na pierwszym spotkaniu zespołu, który zajmował się fuzją, ta ostatnia spółka została wyłączona. To o tyle istotne, że zarówno związkowcy ze ZWiK, a i radni PiS uważają, że o ile połączenie dwóch spółek da oszczędności tylko tym spółkom, o tyle włączenie w fuzję ŁSI, mogłoby mieć wpływ na cenę wody i ścieków, a konkretnie jej obniżenie. Poza tym zdaniem związkowców wielomilionowy czynsz dzierżawny, który ZWiK musi odprowadzać do ŁSI, jest przyczyną strat wodociągów - tylko za 2020 r. to 9,3 mln zł. - i było jednym z aspektów zeszłorocznych protestów członków załogi ZWiK.