Arcybiskup Eugeniusz Popowicz gościł w łódzkiej wspólnocie greko-katolickiej. Święto łódzkiej wspólnoty greko-katolickiej

- To nasze spotkanie jest szczególnie ważne w tym okresie, kiedy przeżywam to, co może się stać za chwilę na Ukrainie - powiedział arcybiskup Eugeniusz Popowicz. - Musimy mieć świadomość, że większość wiernych tej parafii, to są wierni, którzy przybyli do Łodzi z Ukrainy. Mieszkają tutaj, uczą się, czy szukają dla siebie lepszego życia, ale myślami – z tego co sami mówi, bo rozmawiałem z parafianami – są gdzieś tam ze swoimi rodzinami i żyją problemami, którymi żyje dzisiaj cały świat i żyje Ukraina. Przybyłem dziś do tej łódzkiej wspólnoty, by podtrzymać ją na duchu, by zaprosić ją do ciągłej modlitwy i nieustannego błagania Pana Boga, bo On jest tym, który daje nam pokój i daje nam nadzieję. Dla mnie osobiście jest ważnym to, że mogę być z tymi wiernymi, którzy w tym czasie potrzebują tego duchowego wsparcia.