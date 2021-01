Biblioteka Miejska w Łodzi stworzyła grę terenową. Reporterskie poszukiwania sławnych łodzian

AKTUALIZACJA Co dalej z lotniskiem na Lublinku? Miasto chce sprzedać lotnisko? Czy znajdą się chętni na Łódzki Port Lotniczym im. Reymonta? 27.01.2021

Co dalej z lotniskiem na Lublinku? Miasto chce sprzedać lotnisko? Czy znajdą się chętni na Łódzki Port Lotniczym im. Reymonta? Wiceprezydent Pustelnik ogłosił w czwartek, że władze Łodzi podjęły decyzję o sprzedaży lotniska na Lublinku. - Łodzianie nie zasługują na to, żeby dokładać każdego roku do lotniska kilkadziesiąt milionów złotych - oznajmił wiceprezydent.