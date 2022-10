Dom Samotnej Matki w Łodzi obchodził jubileusz 30-lecia. Były mieszkanki, wolontariuszki, obecne i byłe podopieczne

Dom Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi obchodził w poniedziałek (17 października) 30-lecie działalności. W ramach jubileuszu była msza św. oraz uroczystość w auli seminarium duchownego. Abp. Grzegorz Ryś odznaczył Złotymi Krzyżami Zasługi najbardziej zasłużone pracownice domu: pierwszą dyrektor siostrę Franciszkę Irenę Kapłoń, położną Annę Krawczyk i księgową Marzenę Lissewską. W słowie do wiernych arcybiskup podkreślił, że Dom Samotnej Matki to nie jest odpowiednia nazwa.

- To dom matek i dzieci, istnieje po to, by matki nie były samotne - mówił.