Fischer, Columbo, Szacki na VI Festiwalu Kryminału w Łodzi

Festiwalowe spotkania odbywać się będą w Filii Karolew Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, przy ul. Bratysławskiej 6a. Przedsięwzięcie potrwa do 23 listopada, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod numerami telefonu: 42 687-02-07, 501-939-033.

Początek spotkania

Festiwal Kryminału otworzy 15 listopada od godz. 18 spotkanie z Anną Kańtoch i rozmowa o jej książce „Jesień zapomnianych”. To ostatni tom trylogii Anny Kańtoch - druga część, „Lato utraconych”, została wyróżniona Nagrodą Wielkiego Kalibru. W katowickich Drugich Szopienicach młody mężczyzna odbiera sobie życie przez powieszenie. Po pogrzebie okazuje się, że to nie pierwszy taki zgon w tamtej okolicy. Główna bohaterka książki - Krystyna, pomaga lokalnemu dziennikarzowi dotrzeć do rodzin zmarłych…

16 listopada o godz. 10 rozpocznie się spotkanie dla uczniów szkoły podstawowej z urodzoną w Łodzi pisarką Grażyną Bąkiewicz. Autorka opowie o swoich książkach detektywistycznych przeznaczonych dla młodzieży: „Ada i tajemnica Galla Anonima”, „Ada strażniczka skarbu”, „Ostatnia sztuczka”.