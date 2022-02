Gdzie jest filmowa stolica Polski? Smok wawelski kontra Miś Uszatek, czyli jak być filmowym miastem

Wyraźną chęć pozyskania nie tylko miana - jak to się w Łodzi lubi wygadywać: filmowej stolicy Polski, ale również jej rzeczywistych atrybutów objawił ostatnio Kraków. Miasto o silnych kulturalnych tradycjach, turystyczne, ze znaczącym dorobkiem (historycznym i współczesnym ) również w dziedzinie kina, mimo wielu zaniedbań właśnie w tej sferze, śmiało nakreśliło swoje filmowe plany. W sprawę zaangażowało się krakowskie środowisko filmowców, przedstawiciele szeroko rozumianej branży kreatywnej, a także tamtejsza Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki z Katedrą Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych oraz związane z nią Centrum Animacji, wchodzące w skład Krakowskiego Klastra Filmowego.

Po pierwsze, powołanie do życia szkoły filmowej w Krakowie - wylicza zadania dla filmowego miasta Robert Sowa, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dyrektor artystyczny Centrum Animacji, zarazem reżyser i producent filmowy. - Jesteśmy wręcz do tego zobowiązani takimi postaciami związanych z Krakowem twórców, jak Andrzej Wajda, Roman Polański czy Wojciech Jerzy Has. Po drugie, utworzenie przez miasto centrum filmowego, zarządzającego produkcją filmową. I po trzecie: zainwestowanie w nowoczesne technologie.