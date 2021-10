Gwiazdy sportu twarzami Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi

Certyfikaty ambasadorskie wręczył sportowcom podczas prezentacji w Zatoce Sportu PŁ prorektor Politechniki Łódzkiej, prof. Witold Pawłowski.

Bardzo dziękuję, że mogliśmy spotkać się tak licznym gronie, które stanowi o sile społeczności akademickiej Łodzi. Naszymi bohaterami są dzisiaj ambasadorowie EUG Łódź 2022. Bardzo dziękuję za to, że zgodziliście się nimi zostać – mówił podczas prezentacji prof. Witold Pawłowski, prorektor Politechniki Łódzkiej.

Ambasadorami Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022 zostali: Dorota Banaszczyk, Kajetan Duszyński oraz Adam Kszczot. To sportowcy, którzy związani są nie tylko z Łodzią, ale także z Politechniką Łódzką – organizatorem European Universities Games (EUG) 2022.

Dorota Banaszczyk jest pierwszą Polką, która wywalczyła mistrzowski medal w karate olimpijskim. Na Politechnice Łódzkiej studiuje inżynierię biomedyczną. Kajetan Duszyński to złoty medalista igrzysk olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Jest doktorantem na PŁ. Z kolei Adam Kszczot - multimedalista mistrzostw Europy i świata w biegu na 800 metrów, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej.

W drużynie Ambasadorów EUG 2022 są również siatkarki ŁKS Commercecon Łódź, które w tym roku zdobyły brązowy medal mistrzostw Polski oraz PGE Skra Bełchatów - od lat liderzy na siatkarskich parkietach Plusligi. W imieniu łódzkiej drużyny certyfikaty odebrały Martyna Grajber i Krystyna Strasz – siatkarki reprezentacji Polski. Natomiast PGE Skrę Bełchatów reprezentowali: Mateusz Bieniek, Damian Schulz oraz Kacper Piechocki.

Ambasadorem łódzkich igrzysk akademickich został również tenisista Kamil Majchrzak - zawodnik AZS Łódź.

Ambasadorzy igrzysk studenckich, których Łódź będzie gospodarzem już w lipcu przyszłego roku, będą propagować sport akademicki, aktywność ruchową dla wszystkich oraz łączenie nauki ze sportem. Rolą ambasadorów będzie również pomoc w umacnianiu marki łódzkich EUG 2022 - największego wydarzenia sporu akademickiego w Polsce od czasu zimowej Uniwersjady 2001 w Zakopanem. Sportowcy będą także promować Łódź jako jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce, miasto przyjazne, otwarte i atrakcyjne turystycznie.

- Uważam, że to wyjątkowo rola, ponieważ oprócz tego, że jestem związana z Politechniką Łódzką, jestem również studentem – sportowcem. Myślę, że jest to ważne wydarzenie dla nas sportowców, gdzie możemy zaprezentować swoje najlepsze strony, umiejętności, a jednocześnie zintegrować się ze studentami z całej Europy – podkreślała Dorota Banaszczyk.

Siatkarze PGE Skry Bełchatów zauważyli z kolei, że EUG 2022 będą doskonałą okazją, aby studenci mogli ze sobą rywalizować po przestoju spowodowanym pandemią.

Będziemy promować tę imprezę najlepiej jak potrafimy. Cieszymy się, że zostaliśmy ambasadorami dużego wydarzenia, pod czas którego będzie aż 20 dyscyplin, w tym siatkówka – mówił Mateusz Bieniek, z PGE Skry Bełchatów, reprezentant kadry narodowej.

Europejskie Igrzyska Akademickie 2022 będą wspólnym świętem środowisk akademickich. Dlatego w prezentacji Ambasadorów EUG 2022 uczestniczyli także przedstawiciele łódzkich uczelni. W gronie organizatorów igrzysk są: Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Pierwszą uczelnię reprezentował na spotkaniu prof. Zbigniew Kmieciak, prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, drugą natomiast Krzysztof Bortnik, kierownik Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Organizatorem EUG 2022 jest również Akademicki Związek Sportowy. Przedstawicielem AZS podczas konferencji prasowej była dr Ewa Brochocka – dyrektor Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej.

Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia są: Akademia Muzyczna w Łodzi, reprezentowana przez prof. Elżbietę Aleksandrowicz, rektor tej uczelni, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi.

Jestem przekonany, że grono naszych ambasadorów będzie się powiększać. Mam nadzieję, że za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić, że do tej drużyny dołączył Marcin Gortat – zaznaczał Dominik Leżański, koordynator EUG Łódź 2022.

Na Europejskie Igrzyska Akademickie 2022 przyjedzie do Łodzi ponad 5000 zawodników z 40 krajów europejskich. Sportowcy będą walczyć o medale w 20 dyscyplinach. Arenami igrzysk będą łódzkie obiekty sportowe.