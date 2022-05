Jemy w Łodzi Burger Fest 2022. Rozpoczyna się popularny festiwal burgerów. Jakie są burgery i ceny? ZDJĘCIA

W piątek (27 maja) w Łodzi i kilku mniejszych miastach regionu rozpoczyna się popularny festiwal Jemy w Łodzi Burger Fest. Impreza trwa do 5 czerwca. Do spróbowania jest [b]39 specjalnie skomponowanych burgerów. Co można zjeść i ile to kosztuje?CENY I ZDJĘCIA BURGERÓW>>>.

Matylda Witkowska