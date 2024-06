Klub Do Sopotu w Łodzi otwiera się w piątek 7 czerwca. To będzie pierwszy wieczór w nowej lokalizacji w Off Piotrkowska Center

Klub Do Sopotu w Łodzi. Otwarcie sezonu 2024 w Off Piotrkowska Center

Działający sezonowo klub słynący z letnich wydarzeń na powietrzu do jesieni działał przy ul. Piotrkowskiej 84. W tym roku w ramach projektu OFFxSopot zajął frontową część kompleksu Off Piotrkowskiej. Na prawie 340 mkw. ustawione zostały kontenerowe bary, miejsca relaksu, huśtawki, a także dwa różowe flamingi będące symbolem klubu.

Wiadomo, że klub otworzy się w piątek 7 czerwca wieczorem, jednak szczegóły otwarcia i planowanych tego dnia atrakcji będą dopiero podane. Ma to być tzw. soft opening, czyli zwykłe otwarcie bez wielkich atrakcji. Informacje o wydarzeniach mają się pojawiać w mediach społecznościowych klubu Do Sopotu.

Jak ustaliliśmy znany klub muzyczny Do Sopotu w Łodzi otworzy się już w piątek (7 czerwca) o godz. 21. Będzie działał w przygotowywanej od wielu tygodni nowej lokalizacji na terenie kompleksu Off Piotrkowska Center (ul. Piotrkowska 138/140).

- Będzie to przestrzeń do spędzania czasu przy muzyce na wolnym powietrzu, żyjąca cały dzień – od rana będzie kawiarnią, a wieczorami klubem - informowała wiosną Joanna Karpińska.

Początkowo klub miał się otworzyć już w maju, ale tymczasowa, zbudowana z kontenerów ściana klubu nie spodobała się wszystkim łodzianom. Sprawa została zgłoszona do wojewódzkiej konserwator zabytków w Łodzi. Pełniąca tę funkcję dr Anna Michalak nakazała dostosowanie wyglądu klubu do zabytkowego otoczenia, czyli wpisanej obszarowo do rejestru zabytków ulicy Piotrkowskiej. Klub miał czas do końca maja i dostosował się do zaleceń. W ten sposób zamiast falistej blachy w kolorze khaki od strony deptaka pojawiła się częściowo ażurowa, a częściowo naśladująca mur fasada z elementami zieleni.