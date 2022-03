Kobiety musiały się wyprowadzić ze schroniska MOPS w Łodzi, by zrobić miejsca dla uchodźczyń z Ukrainy

Stresujące chwile przeżyły tydzień temu kobiety z należącego do MOPS schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi. Wykwaterowano je, by zrobić 62 miejsca dla Ukrainek. Kobiety skarżyły się, że na wyprowadzkę miały zaledwie kilka godzin. Część pań przeniesiono do Domu Samotnej Matki oraz do schroniska św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej, kilka znalazło lokum samodzielnie. Ale matka która z dwójką dzieci w wieku szkolnym opłaciła sobie hostel, po kilku dniach wróciła do schroniska. Nie mogła już w nim zamieszkać, a Dom Samotnej Matki był przepełniony. Na szybko szukano dla niej miejsca w jakimś mieszkaniu.