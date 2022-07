Koronawirus wraca do regionu łódzkiego! Zachorowania na COVID-19 znów rosną. To przez nowy wariant omikrona!

Koronawirus powraca? Znów coraz więcej zakażeń COVID-19 w województwie łódzkim

Z tygodnia na tydzień więcej jest zachorowań na COVID-19 w województwie łódzkim. W tygodniu od 16 do 22 czerwca wykryto 67 przypadków, w tygodniu od 23 do 29 czerwca - 141 przypadków, a w tygodniu od 30 czerwca do środy 6 lipca - już 229 przypadków.

Ostatnie dni pokazują, że koronawirus nie zwalnia tempa. Od czwartku do niedzieli w województwie łódzkim wykryto 163 kolejne przypadki zakażeń. To nadal niewiele w stosunku do ponad 3 tys. zachorowań wykrywanych dziennie na przełomie stycznia i lutego.

Jednak obecnie testy wykonywane są tylko u tych osób u których jest to niezbędne do dalszego leczenia, m.in. o słabszej odporności lub starszych.

Tymczasem wzrost zachorowań widoczny jest w całej Polsce, a w wielu krajach Europy mamy już do czynienia z kolejną falą. Na przykład we Włoszech tylko we wtorek wykryto 132 tysiące nowych przypadków i 94 zgony. Winne są temu nowe, jeszcze bardziej zaraźliwe warianty omikrona - BA.4 i BA.5, które przełamują wyrobioną już odporność na inne warianty COVID-19. O wyraźnym wzroście liczby zakażeń w Polsce mówił na piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślał wskaźnik reprodukcji wirusa R zbliżył się do poziomu 1,5 co jest jednym z najwyższych wskaźników w czasie pandemii. Zalecił osobom starszym noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i komunikacji publicznej.