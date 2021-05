Które publiczne podstawówki w Łodzi są najlepsze? Zobacz, ranking najlepszych publicznych Szkół Podstawowych w Łodzi! 13.05.2021

Najpopularniejsze łódzkie kościoły według ocen z Goolge! Popularne parafie w Łodzi! Która jest na czele? SPRAWDŹ 12.05.2021

Najpopularniejsze łódzkie kościoły według ocen z Goolge! Popularne parafie w Łodzi! Która jest na czele? Archidiecezja łódzka jest jedną z najmniej religijnych w kraju. Według badania dominicantes i comunicantes ISKK z roku 2019, do kościoła w niedzielę średnio chodzi zaledwie 23,6 proc. wiernych. Mimo to Łodzianie chętnie oceniają, ale również komentują i oceniają, parafie w Google. Zobaczcie w galerii, do jakich kościołów warto się wybrać według internautów. Przedstawiamy ranking TOP 10 kościołów w Łodzi według opinii z Google.